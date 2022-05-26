ЗАМАНА - В Дагестане начался XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»

В Дагестане начался XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»

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26 мая, 2022. Четверг 15:49
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В Дагестане начался XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»

Завтра, 27 мая, в Дагестане начнется XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи», который проводит Дагестанская филармония имени Т. Мурадова в рамках нацпроекта «Культура».

В Дагестане начался XV Международный музыкальный фестиваль «Порт-Петровские Ассамблеи»
Культура

Это самое большое музыкальное событие в культурной жизни региона для всех фанатов классической музыки и ее живого исполнения. Мероприятие ведет свою историю с 2008 года и знакомит республиканскую публику с лучшими академическими музыкантами нынешнего времени.
За эти годы в его концертах участвовали музыканты России, США, Германии, Норвегии, Израиля, Канады, Аргентины, Испании, Азербайджана, Турции, Венгрии. Концерты будут проводиться в Махачкале на протяжении месяца. Подробнее программу просмотреть можно по ссылке

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