Популярный актер Александр Петров снялся в «Дворце» Романа Полански

"Дворец" повествует о событиях в отеле в швейцарских Альпах в канун Нового года. Отель стал прибежищем для богатых и привилегированных людей. Премьера картины пройдет в ноябре. Бюджет ленты составляет 17 млн долларов. На Каннском фестивале в мае был представлен трейлер ленты Полански.