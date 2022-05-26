ЗАМАНА - Популярный актер Александр Петров снялся в «Дворце» Романа Полански

Популярный актер Александр Петров снялся в «Дворце» Романа Полански

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26 мая, 2022. Четверг 13:51
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Популярный актер Александр Петров снялся в «Дворце» Романа Полански

Популярный отечественный актер Александр Петров сыграл роль в новой ленте Романа Полански «Дворец». Съемки картины стартовали примерно 4 месяца назад.

Популярный актер Александр Петров снялся в «Дворце» Романа Полански
Культура

"Дворец" повествует о событиях в отеле в швейцарских Альпах в канун Нового года. Отель стал прибежищем для богатых и привилегированных людей. Премьера картины пройдет в ноябре. Бюджет ленты составляет 17 млн долларов. На Каннском фестивале в мае был представлен трейлер ленты Полански.

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