ЗАМАНА - Sony заявила о разработке сериалов по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War

Sony заявила о разработке сериалов по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War

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26 мая, 2022. Четверг 11:55
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Sony заявила о разработке сериалов по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War

Киностудия Sony в рамках брифинга для Sony Pictures Entertainment объявила о создании сразу нескольких сериалов по компьютерным играм Horizon: Zero Dawn, God of War и Gran Turismo — об этом пишет сайт Press Start, ссылаясь на источник, который следил за мероприятием.

Sony заявила о разработке сериалов по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War
Культура

Шоу по Horizon Zero Dawn должно сниматься и демонстрироваться на стриминговой площадке Netflix, а God Of War появится на Amazon Prime Video. Недавно Deadline заявлял о том, что проект God Of War уже пребывает на стадии разработки и ищет актёров. Режиссером будущего сериала станет Рэйф Джадкинс («Колесо времени»), а продюсерами Марк Фергус и Хоук Остби (оба работали над шоу «Пространство»). Что касается адаптации Gran Turismo, то пока нет информации о том, какой из стримингов будет показывать проект.

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