Sony заявила о разработке сериалов по Horizon Zero Dawn, Gran Turismo и God Of War

Киностудия Sony в рамках брифинга для Sony Pictures Entertainment объявила о создании сразу нескольких сериалов по компьютерным играм Horizon: Zero Dawn, God of War и Gran Turismo — об этом пишет сайт Press Start, ссылаясь на источник, который следил за мероприятием.

Шоу по Horizon Zero Dawn должно сниматься и демонстрироваться на стриминговой площадке Netflix, а God Of War появится на Amazon Prime Video. Недавно Deadline заявлял о том, что проект God Of War уже пребывает на стадии разработки и ищет актёров. Режиссером будущего сериала станет Рэйф Джадкинс («Колесо времени»), а продюсерами Марк Фергус и Хоук Остби (оба работали над шоу «Пространство»). Что касается адаптации Gran Turismo, то пока нет информации о том, какой из стримингов будет показывать проект.