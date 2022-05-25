В повторный прокат выйдут фильмы Юрия Быкова «Дурак», «Жить» и «Майор»

Повторный прокат стартует в июле. Точные даты начала показов на больших экранах пока не объявляются. Лента «Жить» — первая полнометражная драма Юрия Быкова, которая вышла в 2010 году. Картины «Майор» и «Дурак» вышли в 2013-м и 2014-м году. В июне россияне смогут повторно посмотреть «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайна третьей планеты».