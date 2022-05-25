Повторный прокат стартует в июле. Точные даты начала показов на больших экранах пока не объявляются. Лента «Жить» — первая полнометражная драма Юрия Быкова, которая вышла в 2010 году. Картины «Майор» и «Дурак» вышли в 2013-м и 2014-м году. В июне россияне смогут повторно посмотреть «Приключения Буратино», «Чиполлино» и «Тайна третьей планеты».
В повторный прокат выйдут фильмы Юрия Быкова «Дурак», «Жить» и «Майор»
- Автор Дарья
- 25 мая, 2022. Среда 17:00
Кинокомпания TenLetters рассказала о старте повторного проката трех картин Юрия Быкова: «Дурак», «Жить» и «Майор». Показы пройдут в рамках «Месяца Юрия Быкова».
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