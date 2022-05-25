В Москве прошла премьера исторической драмы «Аманат»

Лента повествует о реальной истории любви сына Имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной, которая развивается на фоне драматических событий военной истории России первой половины 19 века. Фильм охватывает период Кавказской войны, которую вел с российскими военными Имам Шамиль. Его сын Джамалутдин в 1839 году был выдан отцом в Россию в качестве аманата – так в те времена называли заложников.

Генпродюсер «Аманата» Шамиль Джафаров, приветствуя собравшихся, поблагодарил руководителя республики Сергея Меликова за помощь в проведении съемок в Дагестане. Стоит напомнить, что в работе над драмой наряду с актерами отечественного кино участвовали и жители Гунибского района. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.