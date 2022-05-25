ЗАМАНА - Создатели киноленты «Аманат» стали «Заслуженными деятелями искусств Дагестана»

Создатели киноленты «Аманат» стали «Заслуженными деятелями искусств Дагестана»

Автор
25 мая, 2022. Среда 08:27
|||
Создатели киноленты «Аманат» стали «Заслуженными деятелями искусств Дагестана»

Генпродюсеру военно-исторической ленты «Аманат» Шамилю Джафарову и режиссеру-постановщику картины Антону Сиверсу присвоили почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Дагестана», соответствующее постановление подписал руководитель региона Сергей Меликов. Об этом информируется в официальном telegram-канале Администрации Главы и Правительства РД.

Создатели киноленты «Аманат» стали «Заслуженными деятелями искусств Дагестана»
Культура

Кроме того, почетное звание «Заслуженный артист РД» присвоили актерам – исполнителям главных персонажей в картине «Аманат»: Андрею Соколову, Фархаду Махмудову, Арслану Мурзабекову и Амину Хуратову.

Прочитано 33 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top