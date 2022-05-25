Кроме того, почетное звание «Заслуженный артист РД» присвоили актерам – исполнителям главных персонажей в картине «Аманат»: Андрею Соколову, Фархаду Махмудову, Арслану Мурзабекову и Амину Хуратову.
Создатели киноленты «Аманат» стали «Заслуженными деятелями искусств Дагестана»
- Автор Дарья
- 25 мая, 2022. Среда 08:27
Генпродюсеру военно-исторической ленты «Аманат» Шамилю Джафарову и режиссеру-постановщику картины Антону Сиверсу присвоили почетные звания: «Заслуженный деятель искусств Дагестана», соответствующее постановление подписал руководитель региона Сергей Меликов. Об этом информируется в официальном telegram-канале Администрации Главы и Правительства РД.
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