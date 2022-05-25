ЗАМАНА - Netflix показал трейлер боевика «Серый человек» братьев Руссо

Netflix показал трейлер боевика «Серый человек» братьев Руссо

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25 мая, 2022. Среда 01:38
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Netflix показал трейлер боевика «Серый человек» братьев Руссо

Стриминговая площадка Netflix опубликовала дебютный трейлер ленты «Серый человек» с Райаном Гослингом в главной роли. Режиссерами картины стали авторы «Мстителей: Финал» братья Руссо.

Боевик повествует об экс-агенте ЦРУ Курте Джентри (Гослинг), которого вербуют в качестве теневого убийцы. Он достигает успехов в своем деле, но в какой-то момент осознает, что на него ведется охота. В картине также сыграли роли Билли Боб Торнтон, Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хенвик и Вагнер Моура. На стриминге фильм станет доступен для просмотра 22 июля.

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