Netflix показал трейлер боевика «Серый человек» братьев Руссо

Боевик повествует об экс-агенте ЦРУ Курте Джентри (Гослинг), которого вербуют в качестве теневого убийцы. Он достигает успехов в своем деле, но в какой-то момент осознает, что на него ведется охота. В картине также сыграли роли Билли Боб Торнтон, Крис Эванс, Ана де Армас, Джессика Хенвик и Вагнер Моура. На стриминге фильм станет доступен для просмотра 22 июля.