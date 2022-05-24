ЗАМАНА - Николай Дроздов озвучил документальный сериал «Доисторическая планета»

Николай Дроздов озвучил документальный сериал «Доисторическая планета»

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24 мая, 2022. Вторник 16:42
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Николай Дроздов озвучил документальный сериал «Доисторическая планета» Николай Дроздов озвучил документальный сериал «Доисторическая планета»

Советский и российский исследователь-зоолог и ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов озвучил документальное шоу «Доисторическая планета» для стриминговой площадки Apple TV+.

Николай Дроздов озвучил документальный сериал «Доисторическая планета»
Культура

Первая серия документальной ленты вышла вчера, 23 мая. Шоу повествует о динозаврах, которые жили примерно 66 млн лет назад. В английской версии закадровый текст озвучивает британский ученый Дэвид Аттенборо. Автором музыки стал известный композитор Ханс Циммер. Новые серии будут выходить ежедневно.

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