До этого рейтинг премьер возглавляли сериалы «Этерна» и «Пищеблок». «Нулевой пациент» повествует о крупнейшей вспышке заболеваемостью ВИЧ в СССР, которая случилась в 1988 году. Сериал снимали Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Основных персонажей в шоу сыграли Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие российские актеры.
«Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 10:14
Первые эпизоды «Нулевого пациента» стали самыми популярными на стриминговой площадке «КиноПоиск». За выходные шоу посмотрели более 380 000 подписчиков онлайн-кинотеатра.
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