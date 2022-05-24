ЗАМАНА - «Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»

«Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»

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24 мая, 2022. Вторник 10:14
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«Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»

Первые эпизоды «Нулевого пациента» стали самыми популярными на стриминговой площадке «КиноПоиск». За выходные шоу посмотрели более 380 000 подписчиков онлайн-кинотеатра.

«Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»
Культура

До этого рейтинг премьер возглавляли сериалы «Этерна» и «Пищеблок». «Нулевой пациент» повествует о крупнейшей вспышке заболеваемостью ВИЧ в СССР, которая случилась в 1988 году. Сериал снимали Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Основных персонажей в шоу сыграли Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие российские актеры.

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