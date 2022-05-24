«Нулевой пациент» стал самой популярной премьерой на стриминге «КиноПоиск»

До этого рейтинг премьер возглавляли сериалы «Этерна» и «Пищеблок». «Нулевой пациент» повествует о крупнейшей вспышке заболеваемостью ВИЧ в СССР, которая случилась в 1988 году. Сериал снимали Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Основных персонажей в шоу сыграли Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Павел Майков и другие российские актеры.