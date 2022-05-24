Повествование блокбастера идет после событий ленты Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал». Тор и Стражи галактики бороздят по космосу и противостоят врагам. В России новый фильм про супергероя не выйдет из-за западных санкций.
Опубликован первый полноценный трейлер фильма «Тор: Любовь и гром»
- Автор Дарья
- 24 мая, 2022. Вторник 09:22
Киностудия Marvel опубликовала первый полноценный трейлер ленты «Тор: Любовь и гром». На больших экранах фильм появится уже 8 июля.
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