ЗАМАНА - «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал больше 800 млн долларов в прокате

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал больше 800 млн долларов в прокате

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23 мая, 2022. Понедельник 10:11
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«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал больше 800 млн долларов в прокате

Двадцать шестая лента в Marvel Cinematic Universe, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собрала больше 800 млн долларов в мировом прокате. Об этом информирует сайт The Wrap, уточняя при этом, что картина за 3 недели проката обогнала последнюю часть о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», и «Бэтмена» Мэтта Ривза.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал больше 800 млн долларов в прокате
Культура

Из 803 млн долларов, которые собрал блокбастер, 342 млн пришлись на домашний прокат (США), остальное — сборы с других стран. Единственной голливудской лентой, результаты которой в пост-ковидную эпоху оказались лучше, это «Человек-паук: Нет пути домой». Новый фильм о Человеке-пауке, роль которого сыграл Том Холланд, собрал по всей планете 1,89 млрд долларов, что стало невероятным успехом для нынешних реалий.

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