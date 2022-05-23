«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал больше 800 млн долларов в прокате

Автор Дарья |||

Двадцать шестая лента в Marvel Cinematic Universe, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собрала больше 800 млн долларов в мировом прокате. Об этом информирует сайт The Wrap, уточняя при этом, что картина за 3 недели проката обогнала последнюю часть о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», и «Бэтмена» Мэтта Ривза.