ЗАМАНА - Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

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23 мая, 2022. Понедельник 08:27
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Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинс войдет в образ великого психолога в картине «Последняя сессия Фрейда», информирует Screendaily. Кресло режиссера занял Мэтт Браун. Лента будет снята по одноименной пьесе Марка Сен-Жермена. Он же является сценаристом.

Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда
Культура

Повествование биографического фильма будет идти накануне Второй мировой войны. Фрейду осталось жить всего несколько лет. С писателем Льюисом они исследуют загадку существования Бога. Недавно Хопкинс снялся в продолжении «Нулевого контакта». 

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