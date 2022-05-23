Повествование биографического фильма будет идти накануне Второй мировой войны. Фрейду осталось жить всего несколько лет. С писателем Льюисом они исследуют загадку существования Бога. Недавно Хопкинс снялся в продолжении «Нулевого контакта».
Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда
- Автор Дарья
- 23 мая, 2022. Понедельник 08:27
Энтони Хопкинс войдет в образ великого психолога в картине «Последняя сессия Фрейда», информирует Screendaily. Кресло режиссера занял Мэтт Браун. Лента будет снята по одноименной пьесе Марка Сен-Жермена. Он же является сценаристом.
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