Актер Энтони Хопкинс сыграет Зигмунда Фрейда

Энтони Хопкинс войдет в образ великого психолога в картине «Последняя сессия Фрейда», информирует Screendaily. Кресло режиссера занял Мэтт Браун. Лента будет снята по одноименной пьесе Марка Сен-Жермена. Он же является сценаристом.

Повествование биографического фильма будет идти накануне Второй мировой войны. Фрейду осталось жить всего несколько лет. С писателем Льюисом они исследуют загадку существования Бога. Недавно Хопкинс снялся в продолжении «Нулевого контакта».