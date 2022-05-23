Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение

Сценарий второго фильма пишет автор первого Курт Уиммер. Кто займет кресло режиссера проекта пока не известно. В первой части шло повествование о борце с судебной системой, из-за ошибки которой убийца дочери и супруги главного персонажа чуть не ушел от наказания. Сюжет сиквела держится в тайне. Лента «Законопослушный гражданин» появилась на больших экранах в 2009 году.