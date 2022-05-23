Сценарий второго фильма пишет автор первого Курт Уиммер. Кто займет кресло режиссера проекта пока не известно. В первой части шло повествование о борце с судебной системой, из-за ошибки которой убийца дочери и супруги главного персонажа чуть не ушел от наказания. Сюжет сиквела держится в тайне. Лента «Законопослушный гражданин» появилась на больших экранах в 2009 году.
Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение
- Автор Дарья
- 23 мая, 2022. Понедельник 01:57
Джерард Батлер занял пост продюсера продолжения «Законопослушного гражданина». В первой части он сыграл главного персонажа.
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