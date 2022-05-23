ЗАМАНА - Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение

Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение

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23 мая, 2022. Понедельник 01:57
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Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение

Джерард Батлер занял пост продюсера продолжения «Законопослушного гражданина». В первой части он сыграл главного персонажа.

Фильм «Законопослушный гражданин» с Джерардом Батлером получит продолжение
Культура

Сценарий второго фильма пишет автор первого Курт Уиммер. Кто займет кресло режиссера проекта пока не известно. В первой части шло повествование о борце с судебной системой, из-за ошибки которой убийца дочери и супруги главного персонажа чуть не ушел от наказания. Сюжет сиквела держится в тайне. Лента «Законопослушный гражданин» появилась на больших экранах в 2009 году. 

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