ЗАМАНА - «Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек

«Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек

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23 мая, 2022. Понедельник 00:52
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«Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек «Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек

Более 15 000 жителей Дагестана поучаствовало во всероссийской акции «Ночь музеев», информирует пресс-служба Минкультуры региона.

«Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек
Культура

Так, акцию объединили одной темой «Мода на традиции». Много внимания было направлено именно на этнографическую составляющую, так как текущий год объявлен Годом культурного наследия народов РФ.

Для участников «Ночи музеев» подготовили программу с концертами, тематическими экскурсиями, выставками, постановками, лекциями по истории и искусству, мастер-классами, показом мод и так далее.

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