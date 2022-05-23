Так, акцию объединили одной темой «Мода на традиции». Много внимания было направлено именно на этнографическую составляющую, так как текущий год объявлен Годом культурного наследия народов РФ.
Для участников «Ночи музеев» подготовили программу с концертами, тематическими экскурсиями, выставками, постановками, лекциями по истории и искусству, мастер-классами, показом мод и так далее.
«Ночь музеев» в Дагестане собрала более 15 000 человек
- Автор Дарья
- 23 мая, 2022. Понедельник 00:52
Более 15 000 жителей Дагестана поучаствовало во всероссийской акции «Ночь музеев», информирует пресс-служба Минкультуры региона.
Так, акцию объединили одной темой «Мода на традиции». Много внимания было направлено именно на этнографическую составляющую, так как текущий год объявлен Годом культурного наследия народов РФ.
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