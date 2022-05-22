ЗАМАНА - В Баку прошла премьера российской драмы «Аманат»

В Баку прошла премьера российской драмы «Аманат»

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22 мая, 2022. Воскресенье 02:12
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В Баку прошла премьера российской драмы «Аманат» В Баку прошла премьера российской драмы «Аманат»

В пятницу, 20 мая, в Баку прошла премьера российской картины на реальных событиях «Аманат».

В Баку прошла премьера российской драмы «Аманат»
Культура

Начиная мероприятие, глава Минкультуры Зарема Бутаева подчеркнула, что показ исторической ленты «Аманат» в Азербайджане – очень важное культурное и кинематографическое событие, так как это первая международная премьера.

«Для нас Азербайджан был, есть и будет братской страной, с богатейшей, великой, высочайшей культурой, давшей человечеству выдающихся деятелей культуры и искусства. Здесь живут люди, с которыми нас связывают старинные исторические корни, многовековые дружеские, гуманитарные, политические, экономические и семейные связи, играющие важнейшую роль в развитии стратегических двусторонних отношений между нашими государствами, – заявила руководительница культурного ведомства. – Для Дагестана данная премьера – еще один кирпичик в культурный мост дружбы между нашими государствами, между Россией и Азербайджаном!».

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