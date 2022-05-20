Начиная мероприятие, заместитель руководителя Национальной Государственной библиотеки имени Х. Байрамуковой Майя Мамтова рассказала собравшимся о творчестве Фазу Алиевой.
Гости вечера прочитали стихи поэтессы и показали национальные танцы Дагестана. Актрисы драматических театров Карачаево-Черкесской республики спели песни на аварском и ногайском языках.
Сын Фазу Алиевой Джамбулат Магомедов и Председатель Союза писателей Дагестана Мурад Ахмедов выступили в формате видеообращения, поблагодарив организаторов за проведение такого теплого вечера.