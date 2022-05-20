ЗАМАНА - Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии

Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии

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20 мая, 2022. Пятница 17:00
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Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии

В Национальной Государственной библиотеке имени Байрамуковой в городе Черкесске прошел вечер памяти «Жемчужина дагестанской поэзии», который посвятили 90-летию классической поэтессе Дагестана Фазу Алиевой, информирует пресс-служба Карачаево-Черкесского государственного университета.

Вечер памяти Фазу Алиевой провели в Карачаево-Черкессии
Культура

Начиная мероприятие, заместитель руководителя Национальной Государственной библиотеки имени Х. Байрамуковой Майя Мамтова рассказала собравшимся о творчестве Фазу Алиевой.

Гости вечера прочитали стихи поэтессы и показали национальные танцы Дагестана. Актрисы драматических театров Карачаево-Черкесской республики спели песни на аварском и ногайском языках.

Сын Фазу Алиевой Джамбулат Магомедов и Председатель Союза писателей Дагестана Мурад Ахмедов выступили в формате видеообращения, поблагодарив организаторов за проведение такого теплого вечера.

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