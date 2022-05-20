ЗАМАНА - В Махачкале прошел спектакль по мотивам мультфильма «Отважный джигит»

В Махачкале прошел спектакль по мотивам мультфильма «Отважный джигит»

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20 мая, 2022. Пятница 15:16
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В Махачкале прошел спектакль по мотивам мультфильма «Отважный джигит»

Накануне в Кумыкском музыкально-драматическом театре успешно прошла премьера спектакля по мотивам популярного дагестанского мультфильма «Отважный джигит». Персонажей мультика сыграли настоящие актёры, информирует сайт capost.media.

В Махачкале прошел спектакль по мотивам мультфильма «Отважный джигит»
Культура

Дети, которые посмотрели постановку, с большим удовольствием фотографировались со своими любимыми героями.

Подробнее можно прочитать на capost.media.

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