Дети, которые посмотрели постановку, с большим удовольствием фотографировались со своими любимыми героями.
Подробнее можно прочитать на capost.media.
Накануне в Кумыкском музыкально-драматическом театре успешно прошла премьера спектакля по мотивам популярного дагестанского мультфильма «Отважный джигит». Персонажей мультика сыграли настоящие актёры, информирует сайт capost.media.
Дети, которые посмотрели постановку, с большим удовольствием фотографировались со своими любимыми героями.
Подробнее можно прочитать на capost.media.
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