ЗАМАНА - Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»

Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»

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20 мая, 2022. Пятница 11:52
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Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»

Создание нового сериала «Сорвиголова» стартовало силами корпорации Disney. Об этом информирует Variety.

Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»
Культура

Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд. В прошлом они участвовали в разработке сериала «Темные связи». По сведениям журналистов, в сериале главную роль сыграет Чарли Кокс. При этом в Disney пока ничего не говорят по этому поводу.

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