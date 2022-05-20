Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»

Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд. В прошлом они участвовали в разработке сериала «Темные связи». По сведениям журналистов, в сериале главную роль сыграет Чарли Кокс. При этом в Disney пока ничего не говорят по этому поводу.