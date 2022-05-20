Сценаристами будущего проекта станут Мэтт Корман и Крис Орд. В прошлом они участвовали в разработке сериала «Темные связи». По сведениям журналистов, в сериале главную роль сыграет Чарли Кокс. При этом в Disney пока ничего не говорят по этому поводу.
Disney начала разработку нового сериала «Сорвиголова»
- Автор Дарья
- 20 мая, 2022. Пятница 11:52
Создание нового сериала «Сорвиголова» стартовало силами корпорации Disney. Об этом информирует Variety.
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