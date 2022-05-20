The CW опубликовал трейлер и первые кадры из сериала «Винчестеры»

Телеканал The CW опубликовал трейлер и первые кадры приквела шоу «Сверхъестественное» (Supernatural) — «Винчестеры». Премьера сериала запланирована на осень этого года.

Приквел будет повествовать о любви родителей братьев-охотников Дина и Сэма Винчестеров. Исполнительным продюсером шоу является Дженсен Эклс, который играл Дина в «Сверхъестественном», вместе со своей супругой Дэниил. Главных героев спин-оффа сыграют Мэг Доннелли («Зомби») и Джейк Роджер. В оригинальном шоу Джона и Мэри играли актеры Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы») и Саманта Смит («Трансформеры»).