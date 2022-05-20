Приквел будет повествовать о любви родителей братьев-охотников Дина и Сэма Винчестеров. Исполнительным продюсером шоу является Дженсен Эклс, который играл Дина в «Сверхъестественном», вместе со своей супругой Дэниил. Главных героев спин-оффа сыграют Мэг Доннелли («Зомби») и Джейк Роджер. В оригинальном шоу Джона и Мэри играли актеры Джеффри Дин Морган («Ходячие мертвецы») и Саманта Смит («Трансформеры»).
The CW опубликовал трейлер и первые кадры из сериала «Винчестеры»
- Автор Дарья
- 20 мая, 2022. Пятница 10:51
Телеканал The CW опубликовал трейлер и первые кадры приквела шоу «Сверхъестественное» (Supernatural) — «Винчестеры». Премьера сериала запланирована на осень этого года.
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