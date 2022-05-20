ЗАМАНА - Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

Автор
20 мая, 2022. Пятница 09:45
|||
Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Любви, смерти и роботов»

Стриминговая площадка Netflix опубликовала финальный трейлер 3 сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Сам сезон выйдет на сайте уже 20 мая.

До этого авторы шоу опубликовали один из эпизодов нового сезона на YouTube. «Любовь. Смерть. Роботы» — анимационная антология, рассказывающая фантастические истории в разных уникальных стилях. Продюсерами сериала являются Тим Миллер и Дэвид Финчер. В третьем сезоне будет 9 эпизодов — их названия уже есть в сети.

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top