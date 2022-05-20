До этого авторы шоу опубликовали один из эпизодов нового сезона на YouTube. «Любовь. Смерть. Роботы» — анимационная антология, рассказывающая фантастические истории в разных уникальных стилях. Продюсерами сериала являются Тим Миллер и Дэвид Финчер. В третьем сезоне будет 9 эпизодов — их названия уже есть в сети.
Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона «Любви, смерти и роботов»
- Автор Дарья
- 20 мая, 2022. Пятница 09:45
Стриминговая площадка Netflix опубликовала финальный трейлер 3 сезона анимационного сериала «Любовь. Смерть. Роботы». Сам сезон выйдет на сайте уже 20 мая.
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