ЗАМАНА - Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Дагестане

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Дагестане

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20 мая, 2022. Пятница 09:14
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Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Дагестане

Дагестан в очередной раз примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет по всей стране уже завтра, 21 мая. В музейные учреждения культуры региона вход в этот день станет бесплатным. Кроме того, будут продлены часы работы музеев.

Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдёт в Дагестане
Культура

Пресс-служба министерства культуры региона информирует, что гостей республиканских музеев ждут десятки интересных, познавательных и запоминающихся мероприятий. Много внимания уделят этнографической составляющей, так как 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов РФ.

Помимо привычных выставочных мероприятий жители и гости Дагестана смогут насладиться концертами, поучаствовать в мастер-классах, театрализованных постановках и тематических экскурсиях.

Все эти мероприятия пройдут не только в Махачкале, но и по всей республике.

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