Пресс-служба министерства культуры региона информирует, что гостей республиканских музеев ждут десятки интересных, познавательных и запоминающихся мероприятий. Много внимания уделят этнографической составляющей, так как 2022-й год объявлен Годом культурного наследия народов РФ.
Помимо привычных выставочных мероприятий жители и гости Дагестана смогут насладиться концертами, поучаствовать в мастер-классах, театрализованных постановках и тематических экскурсиях.
Все эти мероприятия пройдут не только в Махачкале, но и по всей республике.