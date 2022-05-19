Впервые Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи представил выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике

Национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи впервые продемонстрировал выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике.

Выставка приурочена к празднованию Дней Дагестана в Ярославской области в рамках Года культурного наследия российских народов.

«Эта выставка - только начало длинной и продуктивной совместной работы между Ярославлем и Махачкалой, между двумя самыми большими музеями Ярославской области и Дагестана», – отметила в своем приветственном выступлении руководитель Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая.

В открытии экспозиции «Традиции. Живая нить» поучаствовали представители Дагестана во главе со статс-секретарем заместителя руководителя Миннаца региона Арсеном Махмудовым.

«Мы благодарны вам за возможность в центре зоны Юнеско представить вам кусочек дорогого нам Дагестана», – подчеркнул Махмудов.