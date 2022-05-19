ЗАМАНА - Впервые Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи представил выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике

Впервые Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи представил выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике

Автор
19 мая, 2022. Четверг 13:15
|||
Впервые Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи представил выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике

Национальный музей Дагестана имени А. Тахо-Годи впервые продемонстрировал выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике.

Впервые Национальный музей Дагестана им. А. Тахо-Годи представил выставку «Традиции. Живая нить» в Ярославском музее-заповеднике
Культура

Выставка приурочена к празднованию Дней Дагестана в Ярославской области в рамках Года культурного наследия российских народов.

«Эта выставка - только начало длинной и продуктивной совместной работы между Ярославлем и Махачкалой, между двумя самыми большими музеями Ярославской области и Дагестана», – отметила в своем приветственном выступлении руководитель Ярославского музея-заповедника Наталья Левицкая.

В открытии экспозиции «Традиции. Живая нить» поучаствовали представители Дагестана во главе со статс-секретарем заместителя руководителя Миннаца региона Арсеном Махмудовым.

«Мы благодарны вам за возможность в центре зоны Юнеско представить вам кусочек дорогого нам Дагестана», – подчеркнул Махмудов.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top