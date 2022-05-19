ЗАМАНА - Хоррор «Род мужской» Алекса Гарленда выйдет в кинотеатрах России в июне

Хоррор «Род мужской» Алекса Гарленда выйдет в кинотеатрах России в июне

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19 мая, 2022. Четверг 10:52
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Хоррор «Род мужской» Алекса Гарленда выйдет в кинотеатрах России в июне

23 июня на больших экранах России и СНГ появится психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской». Об этом информирует кинокомпания «Вольга».

Хоррор «Род мужской» Алекса Гарленда выйдет в кинотеатрах России в июне
Культура

Картина рассказывает о женщине по имени Харпер, которая переехала в английскую деревню после смерти своего супруга. Там она станет участницей странных событий. Основные роли в ленте сыграли Джесси Бакли и Рори Киннер. 22 мая фильм посмотрят на Каннском кинофестивале в рамках категории Directors’ Fortnight («Две режиссерские недели»).

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