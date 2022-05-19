ЗАМАНА - Глава администрации МО "Левашинский район" поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения" Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев

Глава администрации МО "Левашинский район" поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения" Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев

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19 мая, 2022. Четверг 09:28
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Глава администрации МО &quot;Левашинский район&quot; поздравил заведующего МКУК &quot;Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения&quot; Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев Глава администрации МО &quot;Левашинский район&quot; поздравил заведующего МКУК &quot;Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения&quot; Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев

Глава администрации МО "Левашинский район" Дабишев Ш. М. поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения", " Заслуженного работника культуры РД, Члена Союза писателей России и РД с "Международным днём музеев" с пожеланием плодотворной работы и здоровья.

Глава администрации МО "Левашинский район" поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения" Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев
Культура

 Омаров Иса Исаевич родился в 1934 году в селении Куппа Левашииского района. В 1941 году поступил в Куппинскую семилетнюю школу и закончил ее с отличием в 1948 году. В 1949 году он поступает в Цудахарский интернат и в 1952 году заканчивает здесь 10 классов. С 1952 по 1954 год проработал в с. Алиханмахи учителем. В 1954 году поступил в Сергокалинские педучилище, откуда был призван в ряды Советской Армии. С 1957 по 1958 год проработал заведующим клубом в селении Наскент Левашинского района. В 1958 г. поступил на историко-филологический факультет ДГУ, где впервые в СССР был открыт Народный научно-исследовательский институт фольклора и литературы народов Дагестана под руководством известного фольклориста Дагестана А.Ф. Назаревича. Являясь заместителем А.Ф. Назаревича, пять лет участвовал в экспедициях по сбору даргинского фольклора. Побывал почти во всех даргинских сѐлах.

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