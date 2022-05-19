Глава администрации МО "Левашинский район" поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения" Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев

Омаров Иса Исаевич родился в 1934 году в селении Куппа Левашииского района. В 1941 году поступил в Куппинскую семилетнюю школу и закончил ее с отличием в 1948 году. В 1949 году он поступает в Цудахарский интернат и в 1952 году заканчивает здесь 10 классов. С 1952 по 1954 год проработал в с. Алиханмахи учителем. В 1954 году поступил в Сергокалинские педучилище, откуда был призван в ряды Советской Армии. С 1957 по 1958 год проработал заведующим клубом в селении Наскент Левашинского района. В 1958 г. поступил на историко-филологический факультет ДГУ, где впервые в СССР был открыт Народный научно-исследовательский институт фольклора и литературы народов Дагестана под руководством известного фольклориста Дагестана А.Ф. Назаревича. Являясь заместителем А.Ф. Назаревича, пять лет участвовал в экспедициях по сбору даргинского фольклора. Побывал почти во всех даргинских сѐлах.