Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет ближе к 2024 году

Автор сериала Хван Дон-хёк завершает переговоры с Netflix относительно продолжения, а на руках у него пока что нет полноценного сценария — только 3 страницы с некоторыми идеями. Впрочем, он заметил, что зрителям стоит ждать появления новых смертельных игр. Кроме того, в продолжении должен вернуться Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ), а роль таинственного ведущего из первого сезона может быть расширена. Ещё автор уточнил, что одной из тем нового сезона станет вопрос о том, возможна ли реальная солидарность между людьми.