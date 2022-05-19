ЗАМАНА - Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет ближе к 2024 году

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет ближе к 2024 году

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19 мая, 2022. Четверг 08:24
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Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет ближе к 2024 году

Новый сезон популярного сериала «Игра в кальмара» от Netflix придётся подождать — премьера ожидается либо в конце 2023 года, либо в начале 2024. 

Второй сезон «Игры в кальмара» выйдет ближе к 2024 году
Культура

Автор сериала Хван Дон-хёк завершает переговоры с Netflix относительно продолжения, а на руках у него пока что нет полноценного сценария — только 3 страницы с некоторыми идеями. Впрочем, он заметил, что зрителям стоит ждать появления новых смертельных игр.  Кроме того, в продолжении должен вернуться Сон Ки Хун (Ли Джон Джэ), а роль таинственного ведущего из первого сезона может быть расширена. Ещё автор уточнил, что одной из тем нового сезона станет вопрос о том, возможна ли реальная солидарность между людьми. 

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