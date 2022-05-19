У мультсериала «Рик и Морти» появится спин-офф

Дата выхода сериала пока не раскрывалась. Сообщают, что в нем будет 10 эпизодов. Его режиссером станет Такаси Сано, который в прошлом уже снял два аниме по вселенной «Рика и Морти»: «Рик и Морти против геноцида» и «Лето встречает Бога (Рик встречает зло)». «Для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье. Надеюсь, вам понравятся их приключения!» — прокомментировал новость Такаси Сано.