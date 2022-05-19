Дата выхода сериала пока не раскрывалась. Сообщают, что в нем будет 10 эпизодов. Его режиссером станет Такаси Сано, который в прошлом уже снял два аниме по вселенной «Рика и Морти»: «Рик и Морти против геноцида» и «Лето встречает Бога (Рик встречает зло)». «Для меня большая честь получить возможность рассказать новую историю об этой удивительной семье. Надеюсь, вам понравятся их приключения!» — прокомментировал новость Такаси Сано.
У мультсериала «Рик и Морти» появится спин-офф
- Автор Дарья
- 19 мая, 2022. Четверг 01:42
Популярный мультсериал «Рик и Морти» получит спин-офф в виде аниме. Про выход нового шоу рассказала студия Adult Swim.
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