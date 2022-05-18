«Морбиус» с Джаредом Лето вышел на цифровых платформах

Кинокомпания Sony Pictures объявила о том, что ленту «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли теперь можно посмотреть на стриминговых площадках. Релиз прошел через полтора месяца после премьеры фильма на больших экранах — там экранизация комикса вышла 1 апреля 2022 года.