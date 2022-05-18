ЗАМАНА - «Морбиус» с Джаредом Лето вышел на цифровых платформах

«Морбиус» с Джаредом Лето вышел на цифровых платформах

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18 мая, 2022. Среда 16:27
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«Морбиус» с Джаредом Лето вышел на цифровых платформах

Кинокомпания Sony Pictures объявила о том, что ленту «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли теперь можно посмотреть  на стриминговых площадках. Релиз прошел через полтора месяца после премьеры фильма на больших экранах — там экранизация комикса вышла 1 апреля 2022 года.

Вместе с релизом ленты на цифровых площадках Sony опубликовала первые 10 минут картины на YouTube. Фильм получил одни из самых низких оценок в истории всех картин Marvel на сайте CinemaScore. Его оценка составила «С+», уступая первое место в рейтинге худших картин «Фантастической четверке» (Fantastic Four) от режиссёров Джоша Транка и Стивена Е. Ривкина. 

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