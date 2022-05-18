На творческой встрече съемочная команда вспоминала сложный процесс создания ленты. Фильм снимали с перерывами в течение 4 лет, в том числе в Петербурге и Дагестане, на местах описываемых исторических событий. Главные роли сыграли молодые актеры. Амин Хуратов, который играл Джамалутдина, отметил, что справиться с ролью помогла внутренняя близость с персонажем. Авторы драматической ленты отмечают, что "Аманат" — это история о любви, и о человеке, который бросил вызов своей судьбе.
К выходу в прокат готовится историческая военная картина "Аманат"
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 14:18
Картина повествует о реальной истории любви сына имама Шамиля — Джамалутдина и русской девушки Лизы Олениной. Действие идет на фоне военных событий первой половины 19 века.
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