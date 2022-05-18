К выходу в прокат готовится историческая военная картина "Аманат"

На творческой встрече съемочная команда вспоминала сложный процесс создания ленты. Фильм снимали с перерывами в течение 4 лет, в том числе в Петербурге и Дагестане, на местах описываемых исторических событий. Главные роли сыграли молодые актеры. Амин Хуратов, который играл Джамалутдина, отметил, что справиться с ролью помогла внутренняя близость с персонажем. Авторы драматической ленты отмечают, что "Аманат" — это история о любви, и о человеке, который бросил вызов своей судьбе.