Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале

Экспозицию посвятили одному из первых мусульманских населенных пунктов на территории России и всей юго-восточной Европы. Выставка призвана продемонстрировать возможности новых технологий для показа труднодоступных объектов культуры и истории, по формированию интерактивной среды, которая позволит не только видеть выставленные экспонаты, но и получать дополнительные сведения, взаимодействуя с ними.

Стоит заметить, что экспозиция ранее была представлена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Открытие выставки пройдет 18 мая.