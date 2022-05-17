ЗАМАНА - Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале

Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале

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17 мая, 2022. Вторник 17:00
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Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале

В Музее заповеднике этнографического комплекса «Дагестанский аул» пройдет 3D-выставка «Слова Камней. Опыт чтения и трансляции наследия Кала-Корейша», информирует пресс-служба музея.

Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале
Культура

Экспозицию посвятили одному из первых мусульманских населенных пунктов на территории России и всей юго-восточной Европы. Выставка призвана продемонстрировать возможности новых технологий для показа труднодоступных объектов культуры и истории, по формированию интерактивной среды, которая позволит не только видеть выставленные экспонаты, но и получать дополнительные сведения, взаимодействуя с ними.

Стоит заметить, что экспозиция ранее была представлена в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Открытие выставки пройдет 18 мая.

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