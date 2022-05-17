Сериал повествует о фантастическом мире, в котором супергерои работают на глобальную корпорацию и живут среди обычных людей. В новом сезоне отряд «Пацанов» получит средство, способное дать суперспособности на 24 часа. Основных персонажей в сериале «Пацаны» сыграли Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Доминик МакЭллигот и другие актеры.
Amazon Prime выпустил трейлер 3 сезона «Пацанов»
- Автор Дарья
- 17 мая, 2022. Вторник 11:19
Стриминговая площадка Amazon Prime выпустила трейлер 3 сезона шоу «Пацаны». Новые серии появятся 3 июня.
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