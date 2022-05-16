ЗАМАНА - На российском телевидении появятся иранские фильмы и сериалы

На российском телевидении появятся иранские фильмы и сериалы

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16 мая, 2022. Понедельник 14:22
На российском телевидении появятся иранские фильмы и сериалы

Руководитель культурного представительства при посольстве Ирана Масуд Ахмадванд сообщил изданию РИА Новости, что на отечественном телевидении совсем скоро появятся иранские картины и сериалы.

На российском телевидении появятся иранские фильмы и сериалы
Культура

«Это простые, но интересные и жизненные темы», — сообщил Ахмадванд, рассказывая о сюжетах кинопродукции его родины. Ахмадванд также заметил, что ленты снимались лучшими иранскими режиссерами, а зрители смогут оценить качественную игру актеров, богатые костюмы и интересные сценарии.

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