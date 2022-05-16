ЗАМАНА - Redanian Intelligence сообщает о продлении «Дома дракона» до премьеры первого сезона

Redanian Intelligence сообщает о продлении «Дома дракона» до премьеры первого сезона

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16 мая, 2022. Понедельник 10:51
Redanian Intelligence сообщает о продлении «Дома дракона» до премьеры первого сезона

Портал Redanian Intelligence информирует, что компания HBO продлила шоу «Дом дракона» на второй сезон несмотря на то, что премьера первого сезона пройдет лишь в конце лета.

Redanian Intelligence сообщает о продлении «Дома дракона» до премьеры первого сезона
Культура

Сайт заявляет, что создание сценария ко второму сезону уже стартовало, а HBO объявит об этом либо перед премьерой первого сезона, которая запланирована на 21 августа, либо после его последнего эпизода. При этом один из руководителей канала ещё зимой отмечал, что шанс продления «Дома дракона» на 2 сезон вполне высок.

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