Стала известна возможная дата премьеры приквела сериала «Ведьмак» от Netflix

Премьера шоу «Ведьмак: Происхождение» от Netflix может произойти в период с 24 по 26 декабря. Об этом информирует сайт Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники.

Повествование приквела происходит за 1200 лет до событий сериала «Ведьмак» (The Witcher). Шоу раскроет тайны катаклизма Сопряжение сфер, после которого люди и чудовища оказались в мире эльфов, что привело к появлению самих ведьмаков.