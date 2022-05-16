ЗАМАНА - Стала известна возможная дата премьеры приквела сериала «Ведьмак» от Netflix

Стала известна возможная дата премьеры приквела сериала «Ведьмак» от Netflix

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16 мая, 2022. Понедельник 09:44
Стала известна возможная дата премьеры приквела сериала «Ведьмак» от Netflix

Премьера шоу «Ведьмак: Происхождение» от Netflix может произойти в период с 24 по 26 декабря. Об этом информирует сайт Redanian Intelligence, ссылаясь на свои источники.

Стала известна возможная дата премьеры приквела сериала «Ведьмак» от Netflix
Культура

Повествование приквела происходит за 1200 лет до событий сериала «Ведьмак» (The Witcher). Шоу раскроет тайны катаклизма Сопряжение сфер, после которого люди и чудовища оказались в мире эльфов, что привело к появлению самих ведьмаков.

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