ЗАМАНА - Театр поэзии приглашает махачкалинцев на «Литературную прогулку»

Театр поэзии приглашает махачкалинцев на «Литературную прогулку»

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16 мая, 2022. Понедельник 09:20
Театр поэзии приглашает махачкалинцев на «Литературную прогулку»

Театр поэзии совместно с Союзом писателей РД приглашает всех желающих на «Литературную прогулку» – иммерсивный променад по литературным лидерам города: памятникам дагестанским поэтам и писателям, информирует пресс-служба театра. 

Театр поэзии приглашает махачкалинцев на «Литературную прогулку»
Культура

Мероприятие пройдет ко Дню дагестанской литературы. «Стартует прогулка у памятника Фазу Алиевой (сквер Дружбы, улицы Дзержинского). Участвующие посмотрят и памятники Расулу Гамзатову, Гамзату Цадасе, Абуталибу Гафурову, Юсупу Хаппалаеву, Сулейману Стальскому», – сообщает пресс-служба. Дата и время акции – 18 мая, 11.00 – 14.00 ч. Вход для всех желающих.

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