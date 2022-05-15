На больших экранах "Аманат" появится 26 мая. Сотни дагестанцев участвовали в съёмках ленты, а важные сцены были сняты в Гунибском районе.
В Москве пройдет премьера фильма "Аманат"
- Автор Дарья
- 15 мая, 2022. Воскресенье 09:16
17 мая в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Москва, Зубовский бульвар, дом 4) пройдет пресс-показ исторической военной картины "Аманат" и творческая встреча с авторами ленты.
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