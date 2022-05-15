ЗАМАНА - В Москве пройдет премьера фильма "Аманат"

В Москве пройдет премьера фильма "Аманат"

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15 мая, 2022. Воскресенье 09:16
В Москве пройдет премьера фильма &quot;Аманат&quot;

17 мая в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" (Москва, Зубовский бульвар, дом 4) пройдет пресс-показ исторической военной картины "Аманат" и творческая встреча с авторами ленты.

В Москве пройдет премьера фильма "Аманат"
Культура

На больших экранах "Аманат" появится 26 мая. Сотни дагестанцев участвовали в съёмках ленты, а важные сцены были сняты в Гунибском районе.

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