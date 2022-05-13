"Необходимо придумать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов его организовать, у меня есть много опыта", — заявил продюсер.
Иосиф Пригожин заявил, что хочет создать свой конкурс "Евровидение"
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 15:48
Отечественный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил в беседе с РИА Новости, что хотел бы организовать свой конкурс "Евровидение".
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