ЗАМАНА - Иосиф Пригожин заявил, что хочет создать свой конкурс "Евровидение"

Иосиф Пригожин заявил, что хочет создать свой конкурс "Евровидение"

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13 мая, 2022. Пятница 15:48
Иосиф Пригожин заявил, что хочет создать свой конкурс &quot;Евровидение&quot;

Отечественный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сообщил в беседе с РИА Новости, что хотел бы организовать свой конкурс "Евровидение".

Иосиф Пригожин заявил, что хочет создать свой конкурс "Евровидение"
Культура

"Необходимо придумать свой конкурс вместо "Евровидения". Я готов его организовать, у меня есть много опыта", — заявил продюсер.

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