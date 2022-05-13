ЗАМАНА - В Дагестане пройдут съемки программы о путешествиях «Горизонт приключений»

В Дагестане пройдут съемки программы о путешествиях «Горизонт приключений»

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13 мая, 2022. Пятница 15:17
В Дагестане пройдут съемки программы о путешествиях «Горизонт приключений»

В Дагестане пройдут съемки передачи о путешествиях «Горизонт приключений».

В Дагестане пройдут съемки программы о путешествиях «Горизонт приключений»
Культура

Съемки стартуют 16 мая текущего года. В течение 2-х недель ведущий передачи — актер и каскадер Стас Румянцев — вместе со съемочной командой телеканала HDL побывает в городах, древних аулах и в популярных у туристов местах Дагестана.

Съемки будут проходить на следующих локациях:

  • • единственный в России субтропический лиановый Самурский лес;
  • • самый высокий бархан Евразии Сары-Кум;
  • • государственный природный заповедник «Дагестанский»;
  • • знаменитая крепость Нарын-кала в Дербенте;
  • • Аул-призрак Гамсутль в одном из живописнейших мест Дагестана;
  • • центр художественной насечки металлом по дереву Унцукуль.

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