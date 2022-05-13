Съемки стартуют 16 мая текущего года. В течение 2-х недель ведущий передачи — актер и каскадер Стас Румянцев — вместе со съемочной командой телеканала HDL побывает в городах, древних аулах и в популярных у туристов местах Дагестана.
Съемки будут проходить на следующих локациях:
- • единственный в России субтропический лиановый Самурский лес;
- • самый высокий бархан Евразии Сары-Кум;
- • государственный природный заповедник «Дагестанский»;
- • знаменитая крепость Нарын-кала в Дербенте;
- • Аул-призрак Гамсутль в одном из живописнейших мест Дагестана;
- • центр художественной насечки металлом по дереву Унцукуль.