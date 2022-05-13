Сценарий пьесы основан на жизни великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Любовь, вдохновение и материнство – именно об этом повествует спектакль. Он поставлен режиссером Театра поэзии, заслуженным деятелем искусств Дагестана Изумруд Алиевой. Героев сыграли актрисы театра Джамиля Рабаданова, Патимат Маллаева и Джамиля Закарьяева. В работе над пьесой также участвовала художник Рена Гасанова. Следующий показ постановки пройдет 31 мая.
Премьера спектакля «Простить себя» прошла в Махачкале
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 14:56
В Театре поэзии прошла премьера постановки «Простить себя» по одноименной пьесе астраханской актрисы и драматурга Галины Лавриненко, информирует пресс-служба театра.
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