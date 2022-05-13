Премьера спектакля «Простить себя» прошла в Махачкале

Сценарий пьесы основан на жизни великой русской поэтессы Анны Ахматовой. Любовь, вдохновение и материнство – именно об этом повествует спектакль. Он поставлен режиссером Театра поэзии, заслуженным деятелем искусств Дагестана Изумруд Алиевой. Героев сыграли актрисы театра Джамиля Рабаданова, Патимат Маллаева и Джамиля Закарьяева. В работе над пьесой также участвовала художник Рена Гасанова. Следующий показ постановки пройдет 31 мая.