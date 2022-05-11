Тизер «Аватара 2» собрал 148,6 миллионов просмотров в первые 24 часа после релиза

Первый тизер фантастической картины «Аватар: Путь воды» был просмотрен 148,6 млн раз за первый день — об этом информирует издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на сведения корпораций Disney и 20th Century. 23 млн просмотров пришлись на зрителей из Китая.

Официально тизер был опубликован на видео-площадках в понедельник, 9 мая, но до этого он появлялся в отличном качестве на сторонних сайтах, не связанных со студиями Disney и 20th Century. В начале тизер нового «Аватара» можно было посмотреть лишь перед сеансами «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» на больших экранах.