Официально тизер был опубликован на видео-площадках в понедельник, 9 мая, но до этого он появлялся в отличном качестве на сторонних сайтах, не связанных со студиями Disney и 20th Century. В начале тизер нового «Аватара» можно было посмотреть лишь перед сеансами «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» на больших экранах.
Тизер «Аватара 2» собрал 148,6 миллионов просмотров в первые 24 часа после релиза
- Автор Дарья
- 11 мая, 2022. Среда 17:00
Первый тизер фантастической картины «Аватар: Путь воды» был просмотрен 148,6 млн раз за первый день — об этом информирует издание The Hollywood Reporter, ссылаясь на сведения корпораций Disney и 20th Century. 23 млн просмотров пришлись на зрителей из Китая.
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