Цифровая премьера «Варяга» Роберта Эггерса состоится 13 мая

Премьера мистической картины «Варяг» Роберта Эггерса на стриминговых площадках пройдет в пятницу, 13 мая. В России лента в прокат не выходила из-за приостановки работы кинокомпании Universal Pictures.

Фильм повествует о событиях в начале X века в Исландии. Наследник престола решился отомстить за убийство отца, дабы вернуть себе право на власть. Кинокритики высоко оценивают картину: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг ленты достигает 89% из 100% возможных. В мировом прокате самый крупный проект Эггерса собрал более 51 млн долларов.