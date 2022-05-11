ЗАМАНА - Цифровая премьера «Варяга» Роберта Эггерса состоится 13 мая

Цифровая премьера «Варяга» Роберта Эггерса состоится 13 мая

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11 мая, 2022. Среда 08:10
Цифровая премьера «Варяга» Роберта Эггерса состоится 13 мая

Премьера мистической картины «Варяг» Роберта Эггерса на стриминговых площадках пройдет в пятницу, 13 мая. В России лента в прокат не выходила из-за приостановки работы кинокомпании Universal Pictures.

Цифровая премьера «Варяга» Роберта Эггерса состоится 13 мая
Культура

Фильм повествует о событиях в начале X века в Исландии. Наследник престола решился отомстить за убийство отца, дабы вернуть себе право на власть. Кинокритики высоко оценивают картину: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг ленты достигает 89% из 100% возможных. В мировом прокате самый крупный проект Эггерса собрал более 51 млн долларов.

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