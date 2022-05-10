ЗАМАНА - HBO Max опубликовал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

HBO Max опубликовал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

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10 мая, 2022. Вторник 15:19
HBO Max опубликовал трейлер четвертого сезона «Мира Дикого Запада»

Стриминговая площадка HBO Max показала официальный трейлер 4 сезона «Мира Дикого Запада». Премьера новых серий шоу пройдет 26 июня.

Сериал повествует о парке развлечений, в котором миллиардеры развлекались среди андроидов, исполнявших все их прихоти. В какой-то предельный момент андроиды начали осознавать свою личность. С третьего сезона андроиды все-таки смогут сбежать с территории парка в настоящий мир. В новых сериях станет ясно, захотят ли они поработить человечество или станут его частью.

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