ЗАМАНА - Концерт ко Дню Победы и финал конкурса военной песни прошли в Дагестане

Концерт ко Дню Победы и финал конкурса военной песни прошли в Дагестане

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10 мая, 2022. Вторник 13:51
Концерт ко Дню Победы и финал конкурса военной песни прошли в Дагестане

На летней площадке Дагестанской государственной филармонии имени Татама Мурадова в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел торжественный концерт и финал VI Регионального телевизионного фестиваля-конкурса военной песни «С песней к Победе», информирует пресс-служба министерства культуры региона.

Концерт ко Дню Победы и финал конкурса военной песни прошли в Дагестане
Культура

В праздничных мероприятиях поучаствовали заместитель премьер-министра республики Муслим Телякавов, лидеры региональных министерств, герои Великой Отечественной войны, жители и гости Махачкалы. Хор Дагестанского государственного театра оперы и балета с вокалистом Белеком Абасовым спел и сыграл песню «Бессмертный полк». На сцену музыканты вышли с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

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