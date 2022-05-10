Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале

Мазагиб Шарипов – лауреат государственной премии Дагестана, заслуженный деятель искусств региона, народный артист республики. Главным приемом творца было использование народных мотивов в своих композициях. Его музыка звучала и на выступлениях, и по радио. Вечер памяти пройдет в четверг, 12 мая, в малом зале Русского театра.