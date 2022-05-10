Мазагиб Шарипов – лауреат государственной премии Дагестана, заслуженный деятель искусств региона, народный артист республики. Главным приемом творца было использование народных мотивов в своих композициях. Его музыка звучала и на выступлениях, и по радио. Вечер памяти пройдет в четверг, 12 мая, в малом зале Русского театра.
Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале
- Автор Дарья
- 10 мая, 2022. Вторник 11:12
В Русском театре имени Максима Горького пройдет вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова, информирует пресс-служба концертного учреждения министерства культуры РД.
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