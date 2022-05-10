ЗАМАНА - Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале

Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале

Автор
10 мая, 2022. Вторник 11:12
Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале

В Русском театре имени Максима Горького пройдет вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова, информирует пресс-служба концертного учреждения министерства культуры РД.

Вечер памяти композитора Мазагиба Шарипова пройдет в Махачкале
Культура

Мазагиб Шарипов – лауреат государственной премии Дагестана, заслуженный деятель искусств региона, народный артист республики. Главным приемом творца было использование народных мотивов в своих композициях. Его музыка звучала и на выступлениях, и по радио. Вечер памяти пройдет в четверг, 12 мая, в малом зале Русского театра.

Прочитано 39 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top