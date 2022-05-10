Портрет был куплен в ходе торгов за рекордные 195 млн долларов. Покупателем стал американский арт-дилер армянского происхождения Ларри Гагосян. Все полученные от продажи деньги будут переведены на счет детского благотворительного фонда.
Портрет актрисы Мэрилин Монро ушёл с молотка за $195 млн
- Автор Дарья
- 10 мая, 2022. Вторник 08:21
Портрет легендарной дивы Мэрилин Монро Shot Sage Blue Marilyn работы американского классика поп-арта Энди Уорхола был продан на аукционе. Об этом информируется на портале аукционного дома Christie's.
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