Накануне ролик уже два раза был слит в сеть.
Премьера "Аватар: Путь воды" пройдет в декабре этого года.
На YouTube-канале фильма "Аватар" стал доступен для просмотра первый тизер-трейлер сиквела знаменитой фантастической ленты Джеймса Кэмерона с подзаголовком "Путь воды".
Накануне ролик уже два раза был слит в сеть.
Премьера "Аватар: Путь воды" пройдет в декабре этого года.
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