ЗАМАНА - Вышел первый тизер-трейлер продолжения «Аватара»

Вышел первый тизер-трейлер продолжения «Аватара»

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10 мая, 2022. Вторник 01:24
Вышел первый тизер-трейлер продолжения «Аватара»

На YouTube-канале фильма "Аватар" стал доступен для просмотра первый тизер-трейлер сиквела знаменитой фантастической ленты Джеймса Кэмерона с подзаголовком "Путь воды".

Накануне ролик уже два раза был слит в сеть.

Премьера "Аватар: Путь воды" пройдет в декабре этого года.

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