ЗАМАНА - Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику

Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику

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08 мая, 2022. Воскресенье 15:17
Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику

Вчера, 7 мая, на сцене Даргинского театра прошел показ постановки на даргинском языке «В ту ночь, готовясь умирать …» по пьесе драматурга Елены Хамидулиной. Тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне и памяти тех, кто погиб за свободу и честь отечества, посвятил народный писатель Дагестана Ахмедхан Абу-Бакар свою проникновенную повесть.

Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику
Культура

В большом спектакле участвовал весь творческий состав театра.

В ходе захватывающего и трогательного сюжета постановки на сцене были продемонстрированы судьбы простых солдат Великой Отечественной войны, их родных и друзей, для которых были уготованы тяжелые испытания. 

В зале в день показа были и подростки, получившие билеты благодаря Пушкинской карте, а также зрители старшего поколения и те, для кого тема войны крайне близка.

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