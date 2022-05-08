В большом спектакле участвовал весь творческий состав театра.
В ходе захватывающего и трогательного сюжета постановки на сцене были продемонстрированы судьбы простых солдат Великой Отечественной войны, их родных и друзей, для которых были уготованы тяжелые испытания.
В зале в день показа были и подростки, получившие билеты благодаря Пушкинской карте, а также зрители старшего поколения и те, для кого тема войны крайне близка.
Артисты даргинского театра показали спектакль на военную тематику
- Автор Дарья
- 08 мая, 2022. Воскресенье 15:17
Вчера, 7 мая, на сцене Даргинского театра прошел показ постановки на даргинском языке «В ту ночь, готовясь умирать …» по пьесе драматурга Елены Хамидулиной. Тридцатилетию Победы в Великой Отечественной войне и памяти тех, кто погиб за свободу и честь отечества, посвятил народный писатель Дагестана Ахмедхан Абу-Бакар свою проникновенную повесть.
В большом спектакле участвовал весь творческий состав театра.
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