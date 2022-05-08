Поблагодарив артистов, авторов ленты и представителей режиссерско-постановочной команды за создание фильма, премьер заметил, что благодаря этой картине в России больше узнают о Дагестане, о его истории, культуре и традициях. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.