Поблагодарив артистов, авторов ленты и представителей режиссерско-постановочной команды за создание фильма, премьер заметил, что благодаря этой картине в России больше узнают о Дагестане, о его истории, культуре и традициях. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Предпремьерный показ исторического фильма «Аманат» прошел в Махачкале
- Автор Дарья
- 08 мая, 2022. Воскресенье 03:12
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 мая, поучаствовал в предпремьерном показе исторической драмы «Аманат» производства ООО «Даггер Фильм», который прошел в Махачкале.
Последнее от Дарья
- В Ахтынском районе наградили победителей республиканского конкурса «Люблю я Родину свою»
- Помощник депутата Государственной Думы Гасанова Джамаладина Набиевича Мусалан Тахманов посетил родной город Буйнакск
- В МВД Дагестана сообщили, что нельзя приносить на мероприятия 9 мая
- Заур Эминов поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Алиханича Арабова
- Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил работников радио и отрасли связи с профессиональным праздником