ЗАМАНА - Предпремьерный показ исторического фильма «Аманат» прошел в Махачкале

Предпремьерный показ исторического фильма «Аманат» прошел в Махачкале

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08 мая, 2022. Воскресенье 03:12
Предпремьерный показ исторического фильма «Аманат» прошел в Махачкале
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 7 мая, поучаствовал в предпремьерном показе исторической драмы «Аманат» производства ООО «Даггер Фильм», который прошел в Махачкале.
Предпремьерный показ исторического фильма «Аманат» прошел в Махачкале
Культура

Поблагодарив артистов, авторов ленты и представителей режиссерско-постановочной команды за создание фильма, премьер заметил, что благодаря этой картине в России больше узнают о Дагестане, о его истории, культуре и традициях. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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