ЗАМАНА - Показ спектакля по поэме Фазу Алиевой состоялся в Театре поэзии

Показ спектакля по поэме Фазу Алиевой состоялся в Театре поэзии

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06 мая, 2022. Пятница 16:37
Показ спектакля по поэме Фазу Алиевой состоялся в Театре поэзии

Перед Днем Победы в Театре поэзии прошел показ поэтической постановки «Взорванный ад». Спектакль поставлен по трагической поэме народного поэта РД Фазу Алиевой «Красные жаворонки», информирует пресс-служба театра.

Показ спектакля по поэме Фазу Алиевой состоялся в Театре поэзии
Культура

Стоит заметить, что мероприятие является совместной работой Театра поэзии и факультета культуры ДГУ. После постановки зрители посетили выставку Евгения Голика в галерее театра, также далее прошел показ видеоочерков о ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут в республике.

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