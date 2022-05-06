Стоит заметить, что мероприятие является совместной работой Театра поэзии и факультета культуры ДГУ. После постановки зрители посетили выставку Евгения Голика в галерее театра, также далее прошел показ видеоочерков о ветеранах Великой Отечественной войны, которые живут в республике.
Показ спектакля по поэме Фазу Алиевой состоялся в Театре поэзии
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 16:37
Перед Днем Победы в Театре поэзии прошел показ поэтической постановки «Взорванный ад». Спектакль поставлен по трагической поэме народного поэта РД Фазу Алиевой «Красные жаворонки», информирует пресс-служба театра.
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