Героев мультика озвучили Крис Эванс, Джош Бролин, Кеке Палмер, Питер Сон и Тайка Вайтити. Музыку для ленты написал автор саундтрека «Вверх» Майкл Джаккино. Мультфильм «Базз Лайтер» выйдет на больших экранах 17 июня.
Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Базз Лайтер»
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 15:47
Кинокомпания Pixar выпустила трейлер полнометражного мультфильма «Базз Лайтер». Картина является спин-оффом популярной серии «История игрушек».
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