ЗАМАНА - Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

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06 мая, 2022. Пятница 15:47
Pixar опубликовала трейлер мультфильма «Базз Лайтер»

Кинокомпания Pixar выпустила трейлер полнометражного мультфильма «Базз Лайтер». Картина является спин-оффом популярной серии «История игрушек».

Героев мультика озвучили Крис Эванс, Джош Бролин, Кеке Палмер, Питер Сон и Тайка Вайтити. Музыку для ленты написал автор саундтрека «Вверх» Майкл Джаккино. Мультфильм «Базз Лайтер» выйдет на больших экранах 17 июня.

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