Сериал повествует о событиях за 200 лет до «Игры престолов» и рассказывает о семье Таргариенов. Основой для сценария шоу стала первая часть произведения Джорджа Мартина — «Пламя и кровь».
Появился свежий тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона»
- Автор Дарья
- 06 мая, 2022. Пятница 01:30
Стал доступен для просмотра очередной официальный тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона». Первый эпизод выйдет 21 августа на площадках HBO и HBO Max.
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