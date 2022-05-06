ЗАМАНА - Появился свежий тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона»

Появился свежий тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона»

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06 мая, 2022. Пятница 01:30
Появился свежий тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона»

Стал доступен для просмотра очередной официальный тизер-трейлер приквела «Игры престолов» «Дом дракона». Первый эпизод выйдет 21 августа на площадках HBO и HBO Max.

Сериал повествует о событиях за 200 лет до «Игры престолов» и рассказывает о семье Таргариенов. Основой для сценария шоу стала первая часть произведения Джорджа Мартина — «Пламя и кровь».

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